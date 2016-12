Komentari Hamish yang Sedang Umroh, Raisa Didoakan Netizen: Langgeng ya Sampai Pelaminan

SURYA.co.id - Jalinan kasih penyanyi Raisa Adriana dan Hamish Daud semakin ramai diperbincangkan.

Setelah keduanya saling mengunggah foto berdua, kini giliran Hamish yang menjadi bahan obrolan netizen.

Sebuah foto Hamish dengan latar belakang bangunan di negeri jazirah lengkap dengan puluhan merpati diunggah Hamish di akun instagramnya.

Rupanya, mantan presenter program petualangan 'My Trip My Adventure" ini sedang menjalankan ibadah umroh.



Hamish Daud

Dalam caption fotonya Hamish menulis: "Still reflecting on my Umrah journey. Easily one of the more special things I've experienced. I was staying a couple km's from the Ka'bah & I really enjoyed the walk. Thx for the pic @aanoebit".

Foto ini menjadi ramai setelah sang kekasih Raisa mengomentari dengan menampilkan emoticon tanda hati.

Dan kontan saja komentar ini dibalas dengan sindiran oleh para netizen.

nissa_ginting6690: "@raisa6690 ciee ka yaya koment foto babang @hamishdw"

monna.yasmine: "Ciee @raisa6690"

realvendra: "Cakep ya neng? @raisa6690"