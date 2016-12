Adu Skill Gaming Berhadiah Laptop Gaming

SURYA.co.id - Ini ajang yang tak boleh di lewatkan para gamers Surabaya. Perusahaan teknologi mikroprosesor asal AS, Intel, bakal menggelar #IntelGameTime di Tunjungan Plaza III, Senin (19/12/2016) hingga 1 Januari 2017.

Di ajang ini Intel menantang para pecinta game Surabaya beradu skill untuk menentukan siapa gamer sejati dan merebut hadiah besar dari Intel.

Salah satu yang berbeda dalam #IntelGameTime kali ini ialah permainan berteknologi Virtual Reality. Di situ para gamer bisa merasakan pengalaman gaming layaknya di dimensi lain.

Ajang ini tentunya tak boleh dilewatkan begitu saja oleh para gamer karena hanya di event #IntelGameTime ini teknologi canggih gaming dengan Virtual Reality bisa dicoba.

#IntelGameTime di Surabaya bakal mempertandingkan Leaderboard Counter-Strike: GO dan Virtual Reality. Puncak acara atau Grand Final akan digelar pada 1 Januari 2017, mulai pukul 15.00.

Para peserta nantinya bakal memperebutkan hadiah 1 unit Lenovo Yoga 700 untuk Top 1, 1 unit HP Starwars untuk Top 2 dan 1 set Gaming Accessories untuk Top 3.

Sebelum mengunjungi para gamer di Surabaya, #IntelGameTime telah terlebih dahulu menyapa para gamer di Jakarta sejak 25 November 2016 di 3 mall besar yaitu Pondok Indah Mall 1 (25 November – 4 Desember 2016), Mall Ambasador (27 November – 3 Desember 2016), danCilandak Town Square (7 – 12 Desember 2016).



Jangan lewatkan juga berbagai promo spesial di #IntelGameTime

Untukpembelian di Seluruh Outlet IT Gallery:

1. Cashback 3 juta setiap pembelian produk MSI* GT72 6QF, GT72 6QE dan GT72 6QD.

2. Cashback 1 juta setiap pembelian produk MSI GE72 6QF dan GE62 6QF.

3. FREE headset Siberia 100 (Steel Series) setiap pembelian produk MSI GS70 6QE, GS60 6QE dan GS40 6QE.

4. FREE Memory 8GB + mouse Steel Series Rival 95 + SS Mousepad QCK Mini setiap pembelian produk MSI* GE62 6QD Apache Pro.

Untuk pembelian di Seluruh Outlet Hartono:

1. Cicilan 0% up to 24 bulan atau cash bonus up to 1 juta.

2. Cicilan 0% hingga 24 bulan atau cash bonus up to 1 juta,

3. Cicilan 0% hingga 24 bulan atau cash bonus up to 1 juta; special price & bundling with Gaming Headset; scan & save & jackpot; free gimmick.

Kunjungi: www.hartonoelektronika.com.



Untuk pembelian di seluruh Outlet Bhinneka:

1. Gratis Gaming Mouse untuk pembelian Lenovo Ideapad* Y900 (Black), IdeaPad Y70-70 20ID (Black) dan Ideapad Y700 28ID (Black).

2. Diskon hingga Rp 3 juta untuk produk-produk Gaming tertentu.

3. Cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BCA dan Mandiri atau cicilan untuk semua bank. Kunjungi: www.bhinneka.com.

Informasi lebih lanjut mengenai #IntelGameTime bisa dilihat di www.intel.co.id/gametime.