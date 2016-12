Peri ‘Bule’ Cantik Jadi Target Selfi Pengunjung Mall

SURYA.co.id | SURABAYA - Sepekan menjelang perayaan Hari Natal sejumlah pusat perbelanjaan makin gencar menggelar serangkaian kegiatan untuk menarik perhatian pengunjung.

Begitu pula Pakuwon Mall, tak mau ketinggalan menyajikan dua atraksi sekaligus.

Yang pertama adalah My Little Pony. Tokoh karakter animasi asal Amerika Serikat ini sudah hadir sejak Jumat (16/12) hingga 1 Januari 2017.

Sosok kuda lucu berwarna ungu ini bisa diajak foto selfie setiap hari mulai pukul 15.00-17.00.

Seperti yang terlihat, Sabtu (17/12/2016) sore itu. Atrium lantai LG Pakuwon Mall Surabaya sudah dikerumuni anak-anak balita hingga mereka yang sudah duduk di bangku sekolah dasar.

“Jenny, lihat papa sini. Mana senyumnya sayang!” seru Gunawan sambil membidikkan kamera di gadgetnya ke arah anak bersama istrinya yang sedang berpose di samping si kuda poni.

Suasana tak kalah seru tampak di Supermall yang lokasinya berdampingan dengan Pakuwon Mall.

Di area lantai 1 pusat perbelanjaan di Surabaya Barat ini hadir Santa Family. Selain Santa Claus, ada pula Snowman, Lady Santa, Elf Kurcaci, serta Ginger Bread.

Namun, yang jadi pusat perhatian pengunjung adalah si Peri cantik.

“Wih, perihnya bule lo. Ayo foto yuk…..” celetuk Shanty sambil menggandeng dua anaknya mendekati si peri yang mengenakan atribut serba putih dan bersayap tersebut kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Aksi Shanty ini tak ayal diikuti oleh pengunjung lain yang semula ragu-ragu.

“Boleh kok itu foto bareng Peri-nya. Ayo Wina ajak adik gandeng kakak Peri yaa,” ucap Liany sambil menata pose kedua buah hatinya sebelum kemudian mengambil posisi untuk membidikkan kameranya.

Aksi foto bareng Little Pony dan Santa Family ini sengaja dikemas Pakuwon Mall Surabaya bagi pengunjung yang sedang menikmati liburan akhir pekan. Tetapi, berbeda dengan My Little Pony yang waktunya lebih panjang, Santa Family yang sudah hadir sejak Rabu (14/12/2016) itu akan berakhir pada 25 Desember mendatang.

“Pengunjung bebas untuk foto selfie bareng Little Pony maupun Santa Family. Asal terlebih dulu mendaftarkan diri agar ditata urutannya,” kata Dian Apriliana, Marketing Manager Pakuwon Mall Surabaya.

