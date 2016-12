Begini Persiapan Hakam Menjelang Ngonthel Bersama Istri Keliling 9 Negara

Hakam Mabruri (kaus holy journey bertopi) dan istrinya Rofingatul Islamiyah (berjilbab putih) bersama official dan civitas akademika Universitas Islam Raden Rahmat Kabupaten Malang. Hakam dan istrinya berkeliling ke sembilan negara mengendarai sepeda onthel tandem membawa misi perdamaian.

SURYA.co.id|MALANG - Holy Journey Faith in Peace, from Indonesia to Egypt merupakan perjalanan pertama Hakam Mabruri (34) bersepeda bersama sang istri, Rofingatul Islamiah (34).

"Ini perjalanan pertama tandem bersama istri dan berkeliling ke sembilan negara," ujar Hakam yang ditemui Surya Online sebelum memulai perjalanan di Stadion KanjuruhHaan Kabupaten Malang, Sabtu (17/12/2016).

Tiga tahun lalu, Hakam pernah ngonthel seorang diri melintasi tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Untuk perjalanan kali ini, lelaki yang masih menempuh studi di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang ini melakukan sejumlah persiapan.

Ia berlatih tandem bersama sang istri dua bulan terakhir. Rutenya antara lain Malang - Surabaya PP.

"Mohon doanya. Kami membawa pesan perdamaian bagi umat beragama," tegas Hakam yang berasal dari Desa Gading Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ini.

Perjalanan keliling sembilan negara ini menempuh jarak 17.000 KM yang diprediksi ditempuh selama delapan bulan.