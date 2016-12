Ada Syal Arema di Leher Pasutri yang Akan Ngontel Bareng Keliling 9 Negara

SURYA.co.id|MALANG - Bupati Malang Rendra Kresna mengalungkan syal Arema ke leher Hakam Mabruri (34) dan Rofingatul Islamiah (34) saat pelepasan Holy Journey Faith in Peace from Indonesia to Egypt di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/12/2016).

Hakam dan Rofi berkeliling sembilan negara dimulai dari Malang hingga Mesir di Benua Afrika.

Perjalanan itu ditempuh memakai sepeda onthel tandem.

Bupati Rendra berpesan supaya membawa pesan perdamaian dan kebhinekaan Indonesia ke dunia.

"Bawa nama Indoneia. Pasarkan Indonesia, juga Kabupaten Malang terutama untuk pariwisatanya," ujar Rendra.

Rendra juga berpesan kepada Hakam untuk menjaga sang istri serta menjaga kesehatan.

"Kami hanya memberi tambahan uang operasional, ya untuk ganti ban. Delapan bulan itu bisa-bisa ganti ban 70 kali," canda Rendra.

Holy journey merupakan perjalanan pasutri itu ke situs dan tempat suci lintas agama di sembilan negara.

Tempat suci itu yang akan disinggahi menyangkut semua agama seperti Islam, Hindu, juga Budha, dan Nasrani.