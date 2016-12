VIDEO - Pamer Kekayaan, Remaja Ini Bakar Mobil Mewah Miliknya Lalu Posting ke Instagram

SURYA.co.id | Inggris - Sebuah mobil mewah seharga Rp 1,6 miliar menjadi sasaran aksi brutal seorang remaja di Inggris.

Ironisnya, mobil Mercedes G-Wagen itu dibakar semata untuk pamer kekayaan.

Saat membakar, remaja itu merekamnya menggunakan kamera ponsel, lalu mengunggahnya ke media sosial.

Aksi gila ini lantas menjadi viral setelah diunggah ke akun Rich Kids of London.

Akun ini memang banyak mengumbar postingan-postingan yang menampilkan gaya hidup anak-anak muda kaya di Inggris.

Ada yang kaya memang karena usahanya sendiri, namun tidak sedikit pula yang kaya karena orangtuanya.

Dalam postingan yang ditonton lebih dari 18 ribu orang itu, ditulis pula caption demikian :

"Kami bosan, jadi kami membakar G-Wagen supaya kami bisa tertawa,"

Berikut adalah videonya.



We were bored so we burned G-Wagon for a laugh