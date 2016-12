VIDEO - Mengintip Shenaz Treasurywala, Artis Cantik India saat Berlibur ke Ubud Bali

SURYA.co.id - Shenaz Treasurywala tidak terkenal di Indonesia, sebagaimana artis lain asal India.

Namun, di negerinya, Shenaz Treasurywala termasuk popoler. Dan yang lebih penting, artis cantik itu turut berjasa mempromosikan pariwisata Pulau Bali kepada audiensnya.

Shenaz punya hampir 27.000 pelanggan di kanal YouTube, 555.791 pengemar di laman Facebook dan 131.000 pengikut di Instagram.

"Hi, Shenaz you looking as beautiful as before. Keep on posting the new travel videos," tulis penggemarnya di YouTube.

Ya, Shenaz terlihat cantik seperti biasanya.

Bagaimana reputasi Shenaz Treasuryvala?

Sebagaimana dikutip SURYAco.id dari laman resmi Facebooknya, Shenaz merupakan aktris, produser, penulis, pembaca acara sekaligus komedian.

Kini, dia terutama populer karena memamerkan perjalanannya ke banyak tempat indah di luar India.

Jadi, Shenaz juga travel vlogger, perekam video perjalanannya.

Ia lahir 29 Juni 1981 di Bombay, Maharashtra, India.