Anchor Food Kenalkan Produk Baru Bahan Bakery, Hadirkan Dua Chef Ternama, Siapa Dia?

Dari kanan: Sigit Wijanarko, Chef Yus Andriana, Chef Nugraha Ali Gunawan, dan Andriani Ganeswari dalam acara Christmas and New Year Dairy Delights di Java Paragon Hotel and Residences Surabaya, Rabu (14/12/2016).

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebagai industri pemasok bahan baku makanan berbasis susu khusus resto, gerai fast food, hotel, bakery, katering, dan bisnis kuliner di Indonesia, Anchor Food Profesisonals kembali mengenalkan produk baru, Rabu (14/12/2016).

Acara perkenalan bertajuk Christmas and New Year Dairy Delights With Anchor Food Professionals ini berlangsung di Java Paragon Hotel and Reaidences Surabaya dan mengundang sejumlah owner dan chef resto atau cafe.

Hadir dua chef unggulan yang memberikan tren bakery terbaru, yakni Chef Yus Andiana dan Chef Nugraha Ali Gunawan.

Associate Foodservice Director Anchor Food Proffesionals Sigit Wijanarko menuturkan acara ini bentuk sosialisasi kepada para pelanggan terkait produk Fronterra yang berkualitas.

"Selain produk kami juga memberikan solusi, yaitu mengajak dua chef untuk konsultasi bagi para pelanggan tentang bahan atau tren menu apa yang sedang diminati pasar," jelas Sigit.

Sigit melanjutkan pihaknya memilih Surabaya karena melihat potensi bisnis kuliner di Surabaya. Selain itu Surabaya kota metropolis kedua, masyarakatnya mulai memasuki gowing midle income class.

Sehingga pola hidupnya lebih mencari sesuatu yang berkualitas, meski harga lebih mahal.

Seorang peserta seminar, Hari Sulistiyo, Head Cheff di Mutton Bird Cafe Jalan Merr Surabaya ikut mengapresiasi acara.

Sebagai pelanggan produk Achor, Hari menuturkan sosialisasi produk dan bahan makanan sangat penting mengingat beragamnya permintaan pasar.

"Kami pernah beberapa kali mencoba produk lain untuk pemakaian mozarella. Hasilnya tidak selumer produk Achor tawarkan, untuk itu kami manggunakannya sampai sekarang. Harga untuk kami tidak ada masalah, yang penting kepuasan pasar. Next kami mau buka outlet lagi, yang mengunggulkan pastry dan cake. Untuk itu kami ikut acara ini karena sosialisasinya pas yaitu Fronterra, produk khusus bakery," tutur Hari.

Melengkapai rangkaian acara, Chef Yus Andriana, National Advisory Chef Anchor Food Professionals meluncurkan buku resep tren bakery, berjudul Legendary Cookies Recipes.

Buku ini menyajikan 31 resep cookies menggunakan bahan-bahan berkualitas Anchor Food Professionals.