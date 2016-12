Natal dan Tahun Baru, Permintaan Daging Naik 15 Persen

SURYA.co.id | SURABAYA - Permintaan daging selama Natal dan Tahun Baru akan naik tajam.

Plt Kepala Dinas Peternakan Jatim Samsul Arifien, Selasa (13/12/2016) mengatakan, kenaikan daging untuk dikonsumsi selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 berkisar antara 10 hingga 15 persen dibandingkan hari biasa.

"Naiknya permintaan tersebut diperkirakan terjadi seminggu sebelum Natal," ujarnya.

Meski komsumsi naik, Samsul menjamin stok sapi dan daging yang ada di Jatim lebih dari mencukupi.

"Bahkan berlebih," tegasnya.

Menurut Samsul, tahun ini populasi sapi di Jatim mencapai 4,550 juta ekor. Dari jumlah itu, sebanyak 300 ribu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim, 120 ribu untuk Idul Adha, dan 310 ribu ekor di ekspor ke luar provinsi.

"Jadi, setiap tahun sebanyak 720 ribu ekor sapi selalu kita siapkan," ujarnya.

Untuk konsumsi ini, guna memenuhi kebutuhan sekitar 38 juta orang penduduk Jatim dibutuhkan 300 ribu ekor sapi, atau setara 87 ribu ton daging.

Sementara produksi daging sapi mencapai sekitar 95.430 ton per tahun. Sehingga masih ada kelebihan 8.430 ton daging sapi.

"Ini karena kebutuhan daging masyarakat Jatim 2,5 kg per kapita per tahun. Tapi ini lebih tinggi dari nasional yang hanya 2,1 kg per kapita per tahun," terangnya.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan daging luar provinsi, Samsul minta pengiriman ribuan ekor sapi untuk ekspor domestik di bulan Desember ini tidak sampai telat.

Agar bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan daging di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat yang juga meningkat selama perayaan Natal dan tahun baru nanti.