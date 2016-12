Luar Biasa, 1 Juta Tiket Konser Gun N' Roses Terjual dalam Waktu 24 Jam!

SURYA.co.id | LONDON - Band rock legendaris Guns N' Roses membuat prestasi.

Tiket tur konser Not in This Lifetime untuk tahun 2017 terjual lebih dari 1 juta lembar hanya dalam 24 jam.

Itu hanya untuk konser di Inggris, Eropa, dan Kanada saja, yang penjualan tiketnya baru dibuka Jumat (9/12/2016).

Sementara itu tiket untuk tur di Amerika Serikat baru dibuka Sabtu (10/12/2016).

Sejauh ini, tiket tur Not in This Lifetime sudah terjual lebih dari 3 juta lembar sepanjang tahun 2016.

Ini menjadikannya tur musik rock paling sukses tahun ini.

Guns N' Roses akan mengawali tur 2017 mereka di Osaka, Jepang, pada 21 Januari mendatang.

Rencananya Axl Rose dan kawan-kawan akan tampil lima kali di Jepang, yakni di Osaka, Kobe, Yokohama dan dua kali di Tokyo.

Selanjutnya mereka menggelar dua konser di Selandia Baru.

Masing-masing di Wellington pada 2 Februari dan Auckland pada 4 Februari.

Australia kebagian enam konser, yakni di Brisbane (7 Februari), Sydney (10 dan 11 Februari), Melbourne (14 Februari), Adelaide (18 Februari), dan Perth (21 Februari).

Guns N' Roses juga akan tampil di Singapura pada 24 Februari dan Bangkok pada 28 Februari.(Kistyarini/Billboard)