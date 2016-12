Buku Ini Dikembalikan ke Perpustakaan Oleh Peminjamnya Setelah 120 Tahun, Dendanya Wow!

SURYA.co.id | INGGRIS - Peminjaman buku di perpustakaan umumnya memiliki deadline. Artinya, dalam jangka waktu tertentu, peminjam harus mengembalikan buku tersebut atau kalau tidak, akan dikenai denda.

Namun meski umumnya buku mesti dikembalikan dalam beberapa hari, ternyata ada juga penyewa yang nakal dan tidak mengembalikan buku meski jangka waktu peminjaman telah berakhir.

Yang lebih keterlaluan lagi adalah cerita tentang sebuah buku yang dikembalikan ke perpustakaan setelah dibawa peminjam selama 120 tahun!

Peristiwa unik ini terjadi di perpustakaan sekolah Hereford Cathedral, Inggris.

Sebuah buku berjudul "The Microscope and its Revelations" dipinjam oleh Profesor Arthur Boycott saat dia masih menjadi siswa di sekolah tersebut oada tahun 1886.

Rupanya, buku karangan Dr William B Carpenter itu lupa dia kembalikan sampai suatu ketika cucunya, Alice Gillett menemukan buku itu 120 tahun kemudian.

Dikutip dari UPI.com, Gillet mengatakan bahwa buku itu dia temukan bersama enam ribu buku lain yang dia kumpulkan setelah kematian suaminya.

Saat menemukan buku itu, Gillet yakin bahwa buku itulah yang turut menjadikan kakeknya sebagai profesor di bidang ilmu alam dan patologi.

Sementara itu, jurubicara sekolah mengatakan bahwa pihak sekolah tidak akan memberi denda atas keterlambatan tersebut.

Apalagi peminjamnya tak lain adalah siswa sekolah itu sendiri.

Namun apabila mau menerapkan denda, sekolah itu memperkirakan keterlambatan pengembalian buku ini bisa dikenai denda senilai 9.351 dolar AS atau sekitar Rp 125 juta.