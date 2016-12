Foto Bocah Ini Kerap Dijadikan Meme, Inilah Sosok Bocah Itu Yang Sesungguhnya. Dia Kini

SURYA.co.id - Anda yang kerap berselancar di dunia maya dan berbagai gambar-gambar lucu melalui media sosial atau aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp dan Line, tentu tidak asing lagi dengan gambar yang satu ini.

Gambar bayi lelaki berbaju putih hijau yang berpose di depan kamera sambil mengepalkan tangan kanannya ini kerap dijadikan meme untuk menyatakan ungkapan semangat ataupun keberhasilan.

Nah, bocah yang wajahnya populer gara-gara meme ini ternyata kini telah berusia 10 tahun. Sementara, fotonya yang menjadi populer gara-gara dijadikan meme, dibuat saat dia berumur 11 bulan.

Bocah itu adalah Sammy Griner. Dikutip dari Cosmopolitan, Sammy mengatakan bahagia lantaran gara-gara foto itu, dia berhasil menghimpun dana yang cukup besar untuk biaya transplantasi ginjal ayahnya pada 2012 lalu.



Penyakit itu sendiri telah diidap ayahnya, Justin, sejak 2006. Saat itu dia divonis mengalami gagal ginjal. Enam tahun sesudah vonis itu, keluarga ini pun mulai dipaksa untuk melakukan transplantasi ginjal yang membutuhkan biaya besar.

Karena itu, istri Justin, Laney mulai berupaya mencari bantuan dana melalui situs crowdfunding, GoFundMe.

Di situs itu, Laney menulis demikian :

"Justin adalah seorang ayah berumur 39 tahun yang membutuhkan transplantasi ginjal. Tolong bantu kami untuk mewujudkan harapan kami agar Justin segera mendapat perawatan dan transplantasi. Ibunya juga meninggal gara-gara penyakit ini, jadi kami mohon bantulah kami untuk menulis kisah yang berbeda demi Justin dan anaknya, Sam"

Setelah hal itu disampaikan di GoFundMe, seseorang memasang foto Sam yang sedang mengepalkan tangan, untuk melengkapi pernyataan tersebut.

Tak disangka, setelah foto itu diunggah, mereka berhasil menghimpun dana sebesar 101 ribu Dolar AS hanya dalam beberapa hari. Dengan uang itulah, Justrin membiayai operasi transplantasi ginjal dan akhirnya dinyatakan sembuh.

"Satu-satunya hal yang membuatku bahagia adalah bahwa foto itu telah berhasil menyelamatkan ayahku dari kematian," ujar Sam.

Meme yang banyak beredar juga membuat Sammy beberapa kali diundang dalam program televisi, tetapi dia menolak.

"Aku tidak ingin tampil di televisi. Aku hanya cukup merasa bahagia karena orang-orang menyukai foto itu dan aku pun masih bisa mempunyai ayah," pungkasnya.