Tren Fashion 2017: Dari Warna Tanah, Pengaruh Amerika, Hingga Busana Big Size

SURYA.co.id | SURABAYA – Tahun 2016 hanya tersisa satu bulan lagi dan 2017 sudah sangat dekat terlihat.

Tren fashion untuk tahun yang barupun sudah muncul dan diperkenalkan oleh para desainer lewat busan-busana mereka.

Desainer Embran Nawawi menjelaskan bahwa tren fashion 2017 akan didominasi oleh warna-warna tanah dan batu berkisar cokelat dan abu-abu karena pengaruh iklim yang kembali normal.

“Warna-warna tersebut menjadi tren untuk menyambut kembali kehidupan,” kata konsultan fashion tersebut.

Model-model busana yang tren adalah busana casual dan elegan, dan tidak adanya batasan antara gaun malam dengan model busana lainnya.

Model tersebut sudah ada sejak 2016 dan akan terus bertahan hingga 2018.

Selain itu, kebanyakan busana yang digunakan saat ini adalah two piece, yaitu pakaian bagian dalam dan outer. Untuk busana muslim, ditambah celana atau rok untuk bawahan.

“Tren fashion saat ini adalah pakaian yang tumpuk dengan berbagai jenis outer. Two pieces umumnya, three pieces untuk musim gugur dan musim dingin di negara empat musim,” ujarnya.

Motif dan detil teknologi tinggi akan menjadi primadona. Embran menuturkan, detil dan motif abstrak meliputi digital printing, awan, asap, dan motif imajinatif yang sudah menjadi tren sejak 2016, masih akan bertahan dan mendominasi karya desainer untuk tren fashion 2017.

Ia menambahkan, kiblat Amerika akan sangat menonjol bahkan hingga ke Asia karena efek terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Fashion Asia akan banyak terpengaruh dari Amerika, contohnya para pria Asia akan mulai menggunakan jas yang terbilang sangat Amerika.