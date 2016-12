Jelang Akhir Tahun, Bank OCBC NISP Gelar Dua CSR Serentak, begini Kegiatannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Di penghujung tahun, Bank OCBC NISP kembali melaksanakan dua kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berkesinambungan sebagai komitmen kepedulian kepada masyarakat.

Yaitu menggelar kegiatan Young Entreprenuership Spirit (YES) dikhususkan untuk wirausahawan muda dan My Dreams Come True (MDCT) untuk anak - anak penderita Thalassaemia.

Young Entreprenuership Spirit (YES), bekerjasama dengan Yayasan Karya Salemba Empat hadir di tahun keempat dengan tema

“Hari Ini Untuk Esok”, dengan misi untuk mendukung para wirausahawan muda menjadikan bisnisnya lebih mapan dan bankable.

Setelah melalui proses seleksi, terpilih 24 peserta, wirausahawan muda dari seluruh Indonesia yang menjalani workshop dimana mereka diberikan pembekalan berupa sharing session untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan dan pemberian modal usaha.

Rama P Kusumaputra, Direktur Bank OCBC NISP mengatakan, “Kami konsisten mendukung semangat entreprenuer muda untuk membangun dan mengembangkan potensi bisnisnya untuk lebih mapan dan siap bersaing.”

Lebih lanjut Rama menambahkan, inovasi, pembelajaran dan bimbingan adalah elemen yang penting dalam mewujudkan entreprenuer muda disamping modal usaha yang biasanya menjadi perhatian dari semua entreprenuer.

My Dreams Come True (MDCT) – di tahun keenam ini hadir dengan tema “ Wujudkan Mimpi - 180 anak Thalassaemia” di mana Bank OCBC NISP mengajak partisipasi aktif karyawan untuk ikut membantu pendidikan dan kesejahteraan anak - anak penderita Thalassaemia di 6 kota di Indonesia.

Terkait dengan kegiatan ini, Rama menjelaskan, salah satu fokus kami dalam bidang kesehatan adalah terus memberikan perhatian dan kepedulian untuk adik - adik penderita Thalassaemia agar dapat secara normal melanjutkan sekolah.

“Kami percaya bahwa pendidikan dan kesehatan adalah penting, dan kami ingin membantu mereka mendapatkan kesempatan tersebut ”, lanjutnya

Komitmen Bank OCBC NISP dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) mendapatkan apresiasi dalam bentuk dua (2) penghargaan CECT (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector)-CSR Award 2016 untuk kategori Delivering Sustainable Benefit dan kategori Business Behaviour (Fair Operating Practices and Consumer Issues Aspect).

Kepedulian yang diwujudkan Bank OCBC NISP bersifat berkesinambungan selaras dengan tujuan Bank OCBC NISP untuk senantiasa memberikan added value kepada masyarakat.