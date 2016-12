2021, Pemkab Pasuruan Target Bebas Rumah Tak Layak Huni

SURYA.co.id | PASURUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menargetkan tahun 2021, Pasuruan bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Padahal, dari data yang ada, RTLH di Pasuruan ini ada sekitar 8000 rumah yang perlu direhabilitasi dan direnovasi.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengatakan, jumlah itu akan diselesaikan selama lima tahun ke depan. Setiap tahunnya, pihaknya akan merenovasi rumah.

"Minimal 1500 unit rumah yang kami renovasi setiap tahunnya. Jadi nanti 2021, rumah-rumah di Pasuruan sudah layak huni semua," katanya.

Dia mengatakan, biaya renovasi ini akan diambilkan dari APBD Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya dan anggaran dari APBN melalui Kementrian PU - PERA.

"Masing - masing rumah mendapatkan biaya bantuan renovasi senilai Rp 10 juta. Harapannya, biaya itu bisa membantu warga untuk memperbaiki rumahnya sehingga layak huni," terangnya.

Ia menambahkan, perbaikan RTLH untuk tahun ini merata di semua kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

Hanya saja, ada beberapa kecamatan yang jumlah rumahnya mendapat bagian paling banyak, seperti Kecamatan Pasrepan, Lumbang, dan Nguling.

"Penyebabnya karena tingkat kemiskinan di tiga kawasan itu cukup tinggi," tandasnya.

Untuk hal ini, dikatakan Misbah, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 20 miliar. Dia mengungkapkan, tahun 2017 mendatang, total ada 1650 unit rumah yang mendapat bantuan perbaikan.

"Menghindari penyalahgunaan, kami mentransfer uang itu melalui rekening by name by address. Harapannya, bantuan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain perbaikan rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menegaskan bahwa program perbaikan RTLH dari tahun ke tahun akan terus ditingkatkan.

Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian rumah dari yang kondisinya belum layak huni menjadi layak ditempati.

“Perbaikan RTLH ini memang menjadi prioritas kami untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Kalau rumahnya sudah diperbaiki, maka jaminan kesehatan juga pasti terjamin,” ungkapnya.