Mimpi Ikut Seminar ternyata Bawa Mahasiswa Unair ini ke Malaysia, seperti ini Pengakuannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Tawa kecil Exma Mu'tatal Hikmah berulangkali terdengar saat dihubungi Surya.co.id, terkait penghargaan Best Paper Award World International Conference on Islamic Sciences (WICOIS 2016) yang ia terima, Selasa (6/12/2016).

Mahasiswa Pascasarjana semester awal Unair, Jurusan Ilmu Kedokteran Dasar ini masih tidak menyangka jika papernya mendapatkan apresiasi. Mengungguli peserta lainnya dari 179 negara.

Di antaranya Malaysia, Indonesia, Jepang, New Zealand, Suudi Aabia, Mesir, Brunei, Vietnam, Thailand, Uni Emirat Arab, Qatar, Ekuador, dan masih banyak lagi.

"Yang daftar seminar ada 229 orang, lalu terseleksi 179 orang. Seingat saya 7 orang di antarannya mendapatkan Best Paper. Dan saya senang bisa menjadi satu-satunya yang mewakili Universitas Airlangga Surabaya," katanya semangat.

World International Conference on Islamic Sciences (WICOIS 2016) adalah seminar internasional diselenggarakan Malaysian Technical and Scientist Association dan Universiti Sains Islam Malaysia.

Dalam serangkaian acara, seminar berisi tentang ilmu sains, teknik, kesehatan, sosial, humanistik, dan lain-lain yanh diintegrasikan dengan Islam.

Peserta yang mendaftar diajak diskusi dan presentasi paper hasil riset yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan harapan bisa segera dikembangkan serta membuka wawasan di berbagai negara.

"Judul riset saya adalah The use of sauropus androgynus to reduce endometrial atrophy as a menopausal effect, islamic and medicine perspectives. Sebenarnya paper hasil dari salah satu parameter riset skripsi yang saya teliti tahun 2014 lalu," kisahnya.

Anak pasangan M Qoyim dan Qurrotul Ainiyah melanjutkan penelitian tahun 2014 silam itu awalnya adalah riset tim bersama teman.

Berusaha keras, begitu ungkapnya karena harus sering menginap di lab, 2 minggu, 10 hari, atau 5 hari.