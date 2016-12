VIDEO - Ketika Cewek-cewek Cantik Surabaya Tampil Berdarah-darah

SURYA.co.id | SURABAYA - Tidak seperti pada make up formal, make up karakter yang diutamakan adalah ide-ide dan fantasi yang menggila. Ide dan fantasi ini diperlukan untuk mendapatkan hasil make up yang bagus.

Hasil dari make up yang bagus pun untuk jenis make up karakter ini bukan dilihat dari seberapa bisa mengubah penampilan menjadi lebih cantik.

Namun, make up yang berubah sesuai imajinasi atau jenis make up fantasi yang diinginkan. Itu sebabnya, konsep awalnya harus tampak, sebagaimana terlihat dalam video di atas ketika para cewek cantik berubah menyeramkan.

Salah satu guru Jurusan Artistic Make Up (AMU) LaSalle College, Meliza Yohana N, menjelaskan, hasil make up karakter yang semakin mirip dengan bentuk asli imajinasi dan fantasi yang diinginkan itulah yang dinilai bagus.

Itu membuat make up artist harus mencari cara untuk mewujudkannya.

Sebenarnya, banyak trik yang bisa diaplikasikan dalam proses make up karakter.

Untuk membuat efek kulit terkoyak di bagian tangan hingga tulang jemari terlihat, para make up artis harus tahu cara menata dan menggunakan bahan make up apa saja yang digunakan.

“Kalau make up untuk beauty bisa dilihat hasilnya semakin membuat cantik itu yang bagus. Nah, kalau make up karakter justru ide atau fantasinya harus jalan dulu baru diaplikasikan," tutur Meliza di sela open house dan workshop LaSalle College, Surabaya.

Dengan sarana semua perlengkapan, make up karakter akan membuat semakin mirip dengan imajinasi yang diinginkan.

Dalam produksi film, peran make up artist khusus untuk karkater sangat dibutuhkan. Mereka harus terus menggali kreativitas agar karyanya benar-benar menawan.