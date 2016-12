Make Up dan Dandanan Aurel Hermansyah Ini Dinilai Netizen Mirip Nia Daniati, Benarkah?

SURYA.co.id | SURABAYA - Gaya dandanan Aurel Hermansyah (18) yang terlihat tua dari usianya, selalu menjadi bulan-bulanan netizen di akun Instagramnya.

Seperti kali ini, saat putri Krisdayanti-Anang Hermansyah itu memasang foto terbarunya di Instagram, Senin (5/12/2016).

Mengenakan busana serba emas, Aurel membiarkan rambutnya yang di highlight coklat dan bergelombang, tergerai di sisi kanannya.

Sementara make up lengkap dan tebal, 'menghiasi' wajahnya. Ia menulis caption singkat, "My fav lippiee by @aurelie.cosmetics"

Tentu saja, pose ini langsung mendapat reaksi netizen. Salah satunya pemilik akun @megadhedi yang menilai dandanannya mirip penyanyi Nia Daniati.



Dandanan Aurel Hermansyah (18) yang dinilai netizen mirip penyanyi senior Nia Daniati (52). Foto ini diposting Aurel di akun Instagramnya, Senin (5/12/2016).

Tak hanya itu @megadhedi juga menyebut usianya bahkan terlihat sama seperti Nia Daniati yang kini telah berusia 52 tahun.

"Maaf ya aurel tapi disini mirip dandanannya nia daniati dan tuanya pun sama," tulis @megadhedhi.

Sementara netizen lain tetap mencibir dandanannya.

yessypuspita_ "Tante"

murtihardiyanti "Tante2"