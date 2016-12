Nikita Mirzani Foto Bareng Penyanyi Bule di Juanda, Netizen Malah Gagal Fokus Lihat Dadanya

SURYA.co.id | SURABAYA - Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak 'mendulang' sensasi.

Kali ini artis berusia 30 tahun itu memposting fotonya saat tak sengaja bertemu penyanyi R&B asal Amerika Serikat (AS) Keith Martin di Bandara Juanda, Sidoarjo, Minggu (5/12/2016) siang.

Keterangan yang ditulis Nikita, "Accidentally meet Keith in Surabaya airport. It's been ages Keith!! Nice to see you."

Artinya "Tak sengaja bertemu Keith di bandara Surabaya. Sudah bertahun-tahun Keith. Senang bertemu kembali denganmu."

Sebenarnya, foto tersebut memperlihatkan Nikita yang tengah berfoto berdua dengan Keith Martin.

Namun, posenya yang 'tak biasa' justru memancing netizen untuk berkomentar pedas.



Nikita Mirzani foto bareng Keith Martin saat bertemu di Bandara Juanda, dan diposting di akun Instagramnya, Minggu (4/12/2016).

Terutama mereka menyerang Nikita yang dadanya terlihat menempel di badan Keith.

wibowo.wisnuu "Nempel amat mbak.tapi mas keithnya malah kelihatan jijik"

radit6585 "Gede hehe"

alvi_haddim "Dadanya di tempelin.. Wkkwwkek"

endang_am.keb "Nempel and the nemplookkk.."

dhinie_ericha "Byasa aj dunk. Kya nfsu bngtt hhaaa"

yustisiowibowo "Wanita kekinian kalo difoto suka banget membusungkan dada"

mahe2k "Gagal fokus aja nih"

ranita_martharia "Orang keith tinggalnya di kalibata apart