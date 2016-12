Lihat Rambut Panjang Raisa Ditekuk ke Atas, Netizen Ini Bilang 'Ga Kuat'

SURYA.co.id | YOGYAKARTA - Usai memukau penonton Economics Jazz ke 22 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (3/12/2016), penyanyi Raisa pun kembali ke Jakarta.

Ia pun mengucapkan selamat tinggal lewat postingan Instagramnya, Minggu (4/12/2016) pagi.

"Goodbye Jogja!!" begitu tulisnya.

Ucapan singkat ini mendapat ribuan balasan komentar dari netizen yang memfollow-nya.

Namun, lagi-lagi netizen justru terpukau melihat gaya ataupun aksesoris yang dipakai penyanyi bernama lengkap Raisa Andriana ini.

Dalam foto tersebut, Raisa mengenakan jeans robek-robek yang ditekuk hingga separuh betis dan heels setinggi 10 cm

Tak lupa kacamata hitam dikenakannya sembari menjijing tas berwarna perak.

Terlihat lokasinya di landasan pacu Bandara Adisoetjipto Yogyakarta.

Simak komentar netizen di bawah ini.

indriantari "Nanti bakal banyak yg foto ala raisa @rizkipasca aku misalnya "

dindah_94 "Cihuui, keren gayanya"

malaaa30 "Duh kakak lagi nunggu apa @raisa6690 angkot gak bakal lewat situ ka yaya"

Ada juga netizen yang suka lihat gaya rambutnya yang ditekuk ke atas.

marioferdina "So beautiful. I like your hair"

bee_nayanurie "paling seneng klo liat ka @raisa6690 rambutnya dibegituin"

vhiniluthfiah "Ga kuat"

raafyanugrah19_ "Awan kumulus, bagus ya ka yaya"

deryyuhastian "Nice shoot"



wening_ligar "Ini kan foto lama wkwkwkw"

simuhskepmbarett "Wah ra mampir omahku mbak tak suguhi dang goreng (Ga mampir ke rumahku mbak, kuhidangkan pisang goreng, Red)

falahasgar "Raisa kapan jeleknya"

debbyramadhani00 "Keren heelsnya"