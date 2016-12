Lihat Foto Dian Sastro-Chelsea Islan Ini, Komentar Netizen: Kaya Ngelihat Surga Jatuh

SURYA.co.id - Artis Dian Sastrowardoyo baru saja mengunggah foto dirinya bersama artis Chelsea Islan.

Dalam foto itu tampak Dian yang mengenakan atasan hitam berpelukan dengan Chelsea yang memakai atasan warna serupa.

Di captionnya Dian menulis: "aboutlastthursdaynight day congratulations @chelseaislan my lil's sis... so proud of you.. #Headshot @headshot_id #moviepremiere (Ketemu sama my girl @julstelle tapi nggak sempet foto...congratulations to both of you!! I love the movie!! You guys did a great job!!)"

Foto kedua artis cantik ini langsung banjir pujian netizen.



Chelsea Islan dan Dian Sastro

"Kaya ngelihat surga jatuh," puji akun ordinary_wilson.

Lalu akun eddysuf : "Cantiknya pol".

Tidak sedikit yang mengatakan keduanya mirip laiknya adik kakak.

onahrzky: "miriiiiiip, the next dian sastro!!!"

sobri_alan: "Dua orang cantik berpelukan. mirip seperti kakak adik"

ranihabie: "Mirip banget muka nya".

hen_jay: "Ketemu kembaranya".

nrlzhaujiah_Kyk: "kembar.. matanya"

djafarsyechabubakar: "Cuaaaaantik"

Ada juga yang berkomentar iseng. seperti akun dedenmulyaden: "Bahagia itu liat pacar sama mantn akurr".