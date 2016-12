Internet Masuk Pesantren di Madura, Berusia 3 Abad Tapi Tetap Sangat Sederhana

SURYA.co.id | SURABAYA - Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSS MoRA) ITS Surabaya mencoba menginisiasi terwujudnya pesantren yang melek teknologi melalui program tahunan mereka, Abdi Pesantren (ABSEN).

Tahun ini kegiatan ini menyasar Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Sampang, Madura.

Pondok itu telah melampaui tiga abad, namun keadaannya masih sangat sederhana. Bahkan akses internet juga sulit dijangkau.

"Kalau mau pakai internet harus 'menembak' sinyal dari jalan raya yang lokasinya cukup jauh," ungkap Ketua Pelaksana ABSEN, Zishwa Muhammad Jauhar Nafis pada SURYA.co.id, Sabtu (3/12/2016).

Selain itu, menurut dia, basis keilmuan pesantren selama ini hanya lekat dengan kerohanian sehingga mengesampingkan pengetahuan tentang teknologi.

Untuk itu, kegiatan ABSEN ini akan memberikan paham mengenai pentingnya teknologi kepada santri di lingkungan tersebut.

“Ini upaya kami agar santri agar mampu bertahan terhadap gerusan zaman. Jadi mereka bisa melek teknologi dan melengkapi dirinya,” tegas mahasiswa Teknik Elektro ini.

Kegiatan ini diharapkan bisa mewujudkan pesantren yang dapat mengikuti arus perkembangan teknologi.

Indikatornya adalah kemampuan untuk menerapkan berbagai macam keilmuan yang telah diberikan selama pelatihan.

“Karena memberikan pemahaman tentang teknologi tidak mungkin cukup hanya dengan pertemuan singkat selama satu atau dua hari saja, jadi untuk program selanjutnya akan lebih intens kami berikan," tegasnya.

Terpisah, perubahan dengan memberikan wawasan tambahan terkait teknologi direspon positif oleh pengasuh pesantren.

"Ke depan kami butuh santri yang berkontribusi untuk pesantren, tapi bukan hanya sebagai kyai," tutur KH Muhammad bin Muafi, pengasuh pondok saat memberikan kajian pada para mahasiswa.

Bahkan, supaya program ini berkelanjutan, pihak pesantren berencana membuat klub bagi para santri sesuai bidang minat yang diajarkan di Absen. '

'Nanti bakal ada klub robotik, klub karya ilmiah, klub desain, dan seterusnya. Dan saya harap CSS MoRA akan datang ke sini setidaknya sebulan sekali,'' terangnya.