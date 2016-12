Pererat Silahturahmi, Santika Gelar Corporate Awarding Night 2016

SURYA.co.id | SURABAYA - Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi. Selain itu, Jatim juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan diwilayah Indonesia bagian timur.

Provinsi ini tidak hanya ramai karena aktivitas bisnisnya, tetapi juga karena titik-titik menarik yang harus dikunjungi. Empat kabupaten di Jatim bahkan terpilih menjadi kabupaten terbaik dalam hal pengembangan pariwisata, bisnis dan ekonomi. Yaitu kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Sampang.

Ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya, juga selalu menjadi sorotan nasional maupun internasional atas segala prestasi yang berhasil diraihnya, antara lain penghargaan kelas nasional, Adipura, sebagai kota metropolitan terbersih di Indonesia selama 6 tahun berturut-turut. Surabaya juga mendapatkan penghargaan internasional sebagai ASEAN Environment Sustainable City sebagai kota dengan penataan lingkungan berkelanjutan terbaik di Asia Tenggara.

Semua yang ditawarkan oleh Jatim membuat banyak investor tertarik untuk melebarkan sayap usaha mereka disana. Tingginya aktifitas bisnis dan wisata di provinsi Jawa Timur turut serta meningkatkani kebutuhan akomodasi. Santika Indonesia Hotels and Resorts (SIHR) merupakan salah satu group hotel lokal yang merasakan support signifikan dari perkembangan bisnis dan wisata di provinsi ini.

Sehingga untuk kesekian kalinya, Santika Indonesia Hotels and Resorts pun kembali memberikan penghargaan klien-klien yang telah banyak mengisi produktivitas kamar maupun ruang meeting unit-unit Hotel Santika Premiere, Hotel Santika dan Amaris seluruh Jawa Timur khususnya.

Hotel Santika Pandegiling - Surabaya, merupakan hotel pertama dari Santika Indonesia Hotels and Resorts di Jatim, dipercaya menjadi venue diselenggarakannya event tahunan ini.

Dalam acara ini, unit–unit hotel SIHR di wilayah Jatim yang terdiri dari: Hotel Premiere Malang, Hotel Premiere Gubeng - Surabaya, Hotel Santika Pandegiling - Surabaya, Hotel Santika Jemursari - Surabaya, Hotel Santika Banyuwangi, Hotel Amaris Embong Malang - Surabaya, Hotel Amaris Margorejo – Surabaya, Hotel Amaris Malang, Hotel Amaris Madiun dan Hotel Amaris Ponorogo, mengundang tamu corporate, government maupun media yang telah mendukung dan memberikan konstribusi terhadap kesuksesannya selama ini.

Acara yang diberi nama “Santika Corporate Awarding Night” diadakan di Restaurant Kemangi, Hotel Santika Pandegiling – Surabaya, dengan bertujuan untuk mempererat silahturahmi antara loyal corporate dengan Hotel Santika Indonesia Regional Jawa Timur.

“Dalam acara ini, Unit Hotel Santika Indonesia region Jawa Timur akan memberikan apresiasi kepada klien-klien kami yang memberikan kontribusi terbaik sepanjang tahun 2016,” ucap Agus Triyono, selaku General Manager Hotel Santika Premiere Gubeng – Surabaya yang juga merupakan General Manager SIHR Regional Jawa Timur, Jumat (2/12/2016).

“Serangkaian hiburan berupa entertain, doorprize, serta acara ramah tamah akan menjadi isi acara kami ini,” ucap Agus kembali.

Santika Indonesia Hotels and Resorts sejauh ini telah mengelola 99 unit hotel dengan 5 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5 berjumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4 dengan total 10 unit, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3 dengan total 26 unit, Amaris Hotel sebagai smart hotel dengan total 60 unit dan The Royal Collection sebagai Boutique Villas dengan total 3 unit.

Setiap hotel menawarkan keunikan tersendiri dengan standar pelayanan kelas atas, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang menenangkan.