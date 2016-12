Nissan GT Academy 2016 Raih “Best of The Best Marketing PR Program”

SURYA.co.id | JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia (NMI)

menerima penghargaan bergengsi untuk program Nissan GT Academy 2016, sebagai “Best of The Best Marketing PR Program” dari perhelatan Indonesia PR of The Year 2016, yang diselenggarakan oleh Majalah MIX.

Program Nissan GT Academy, yang merupakan kegiatan virtual-to-reality race competition meraih skor paling tinggi (496,67).

Kompetisi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai sektor bisnis ini merupakan kompetisi dengan 5 kategori pemenang, yang bertujuan untuk terus memotivasi insan marketing dan komunikasi untuk terus berkarya dan menghasilkan dampak positif bagi perusahaan tempat mereka bekerja.

Hana Maharani, Head of Communication NMI menyatakan, “Terima kasih atas penghargaan ini, kami senang bahwa program kami diapresiasi dengan baik oleh berbagai pihak. Nissan GT Academy merupakan sebuah program dari Nissan Global, yang diterjemahkan di Indonesia sebagai sebuah misi “Demokratisasi Balap”, dan berhasil meraih 25,000 peserta dalam waktu 4 bulan. Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari konsistensi kami untuk menanamkan pesan kampanye ini di semua jalur komunikasi dengan maksimal,” jelasnya dalam rilis yang dikirim ke Surya (TRIBUNnews.com Network).

Nissan GT Academy 2016 memenangkan penghargaan Best of The Best Marketing PR Program ini berdasarkan beberapa skor penilaian; relevansi objektif dengan core bisnis perusahaan, strategi, efektifitas, originalitas dan

uniqueness dari konsep program, kreativitas eksekusi program, hasil dan dampak pada perusahaan serta penggunaan digital channel untuk mengamplifikasi pesan.

Kegiatan yang terdiri dari 2 platform, penggunaan game balap virtual dalam bentuk Game PODS untuk seleksi peserta hingga tingkat Nasional dan menghasilkan 6 finalis dari tiap tiap negara, dan kompetisi balap mobil di sirkuit saat 6 finalis dari masing-masing negara tersebut masuk ke sesi Final Race Camp di sirkuit Silverstone Inggris.

Nissan menerapkan strategi aktivitas pre-event, event, dan pasca event, dengan narasi komunikasi yang konsisten mengenai “demokratisasi balap” dan

semangat Nissan yang mengusung “Innovation That Excites” untuk seluruh lapisan masyarakat.

Nissan menawarkan kesempatan untuk bergabung dalam

tim balap elit Nissan NISMO bagi sang juara pertama di Final Race.

Beberapa inisiatif baru yang dilaksanakan pada tahun kedua Nissan GT Academy di Indonesia ini adalah, memperluas akses masyarakat untuK berkompetisi dengan menggelar roadshow di 4 kota, membuka kelas kompetisi khusus media dan menggunakan Brand Ambassador seorang pembalap wanita, Diandra Gautama.

“Inisiatif ini memperkuat misi kami untuk menghadirkan peluang balap bagi siapa saja,” tutur Hana, “Pemilihan Brand Ambassador misalnya, kami memilih pembalap wanita untuk mencerminkan bahwa wanita juga bisa memiliki kesempatan untuk mencetak prestasi di dunia balap yang didominasi kaum lelaki. Kami juga membuka kompetisi khusus kelas media untuk memberikan kesempatan bagi rekan jurnalis untuk merasakan langsung serunya aktivitas Nissan dan bisa berkesempatan untuk maju sebagai finalis Nissan GT Academy.”

Strategi komunikasi untuk mendukung penyampaian misi Nissan GT Academy dan memaksimalkan keikutsertaan peserta adalah dengan optimalisasi penggunaan “paid”, “owned” dan “earned” media, termasuk di dalamnya penempatan iklan, pemberitaan di media, dan aktivitas di media sosial.

Platform digital berupa microsite www.nissangtacademy.co.id dirancang menjadi sumber dari segala informasi kegiatan ini, termasuk berbagai pemberitaan dan kompetisi media sosial dengan hashtag #GueWorldClassDreamers, dan secara bersamaan muncul hastag #NissanGTAcademyID yang berisi seputar kegiatan ini, diunggah oleh para peserta dari saat memulai kompetisi virtual hingga mengaspal di sirkuit Silverstone, Inggris, dan berhasil menjadi hashtag dengan ranking tertinggi diantara semua negara peserta Nissan GT Academy.

