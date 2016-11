VIDEO - Siang Bolong, Pria Ini Curi Seember Emas Senilai Rp 21,7 Miliar dan Tak Seorangpun Sadar

SURYA.co.id | NEW YORK - Seorang pria di Manhattan, New York, Amerika Serikat, mencuri seember emas batangan senilai 1,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 21,7 miliar dari dalam sebuah truk.

Ironisnya, pencurian yang sempat terekam kamera CCTV jalan raya itu terjadi pada siang bolong, ketika jalanan New York sedang sibuk-sibuknya.

Dalam rekaman video CCTV yang kini beredar di Youtube, terlihat bahwa peristiwa itu terjadi pada September 2016 silam.

Sebelum menjalankan aksinya, dia terlihat beberapa kali melihat-lihat situasi sekitar untuk memastikan aksinya bakal berlangsung lancar.

Nah, setelah memastikan segala sesuatu lancar, dia lalu berjalan ke arah sebuah truk yang pintu belakangnya terbuka.

Dari dalam truk tersebut dia mengambil sebuah ember yang ternyata berisi emas. Tampaknya logam mulia itu sengaja disimpan di dalam ember sebagai kamuflase.

Setelah mengeluarkan ember berisi emas itu, pria ini lalu berusaha berlari cepat meninggalkan lokasi.

Meski sempat kepayahan karena beratnya ember tersebut, toh pada akhirnya dia berhasil juga mencapai mobilnya yang diparkir tak jauh dari sana.

Dilansir dari The Sun, Petugas kepolisian dari NYPD (New York Police Department) kini mencari pria tersebut dan telah menyebarkan wajahnya untuk diketahui banyak orang.