VIDEO - Lihat Desain Batik Rancangan Ayok Dwipancara Sambut Natal 2016

SURYA.co.id | SURABAYA - Batik seringkali menjadi pilihan untuk busana acara formal. Seperti menghadiri undangan rapat di kantor, atau acara pernikahan.

Tak ingin terkesan itu-itu saja, Ayok Dwipancara mengubah fungsi formal batik menjadi sesuatu yang berbeda.

Kali ini, ayok menyiapkan rancangan desain Natal dalam balutan batik.

Sesuai dengan tema Ayok merancang beberapa gaun yang cocok untuk kesucian di gereja dan gaun acara pesta. Tentu dengan kombinasi batik warna-warni.

"Untuk busana kesucian salah satu yang saya tampilkan kali ini adalah baju dengan cutting cape, dengan bawahan batik berwarna hijau muda. Untuk menghadirkan kesan mewah, batik saya kombinasi dengan brokat," jelasnya, Kamis (1/12/2016).

Pada desain pertama ini Ayok sedikit bermain pada bagian belakang busana, yang ia desain untuk kesucian ini.

Adalah potongan kain yang jatuh ke bawah di bagian punggung, sampai lutut.

"Pada gaun pertama saya bikin siluet cape sedikit serong. Lalu saya bawa ke belakang di bagian punggung dengan bentuk agak klok. Bajunya sopan tapi tetap indah," jelasnya.

Pada desain busana ke dua Ayok menggunakan batik sebagai blazer.

Masih sama seperti busana pertama, sebagai gaunnya memakai kombinasi brokat untuk mengeluarkan kesan pesta.

"Jadi dua busana ini bisa untuk kesucian dan pesta. Lebih ready to wear. Mau digunakan di luar itu juga bisa," tambahnya.

Make up Natal

Sebagai pelengkap busana, make up natal yang digunakan bertema glamor namun tetap elegan. Dahniar, make up artis menjelaskan dalam hal make up dironya menyarankan agar para wanita memilih warna make up yang sesuai dengan pakaian yang dikenakan.

"Eye shadow sesuaikan dengan busana yangbdipakai. Misalnya busana berwarna peach, maka eyeshadow bisa pakai warna silver. Karena busana yang dikenakan ini warna terang, seperti hijau dan merah, kita menggunakan warna senada. Untuk rambut kami pilih sanggul ke angkat supaya kesannya lebih glamour," tutupnya.