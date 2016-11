Heboh Netizen Lihat Bagian Tubuh Raisa Ini, Kata Mereka : Kok Jadi Gini Ya. . .

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjadi seorang selebritis seolah dituntut untuk tampil cantik dan sempurna oleh para penggemarnya.

Tapi apa jadinya jika di artis sudah berusaha tampil maksimal, malah jadi bulan-bulanan netizen di dunia maya.

Seperti Raisa yang baru saja memposting foto terbarunya di akun Instagramnya, Rabu (30/11/2016) siang.

Dalam foto tersebut Raisa mengenakan baju warna hitam di atas lutut dengan bahu terbuka.

Keterangan fotonya, "When I posed as a mannequin in my #cottoninkxraisa dress."





Sepertinya Raisa ingin menawarkan baju yang dikenakannya.

Namun, bukannya memuji baju dan kecantikannya, netizen justru "terpaku" lihat bagian bawah tubuh Raisa.

Mereka menilai warna kaki Raisa berbeda dengan warna kulit bagian atasnya yang putih mulus.



Foto Raisa yang diposting di akun Instagramnya, Rabu (30/11/2016) siang, dan dikomentari nyinyir oleh netizen.

Seperti dawuddenny yang menulis, "Kok dengkule ireng? (Kok lututnya hitam?, Red)

nirfa_ "dengkule ireng"

ardyashdq "Mukanya putih banget mulus, eh pas liat ke bawah ko belang wkwkkjw"

ekaayuastrini "Kakinya ko item"

muhamad_nurreza "Duh makeupnya ketebelan"

nonotisme "Hmmm... Kok jadi gini ya"

anggapradika "Dilutut nya ada muka kucing"

deasykristiany "Agak maksa"

rizkaervany "Terus pgn dibilang sama cantik nya kayak boneka mannequin gitu kak?"

fitrafebrian13 "Kaku amat"

Ada pula yang berkomentar jika tubuh Raisa terlihat makin berisi.

adhityazone "Raisa skrg gendutan yak,pipinya jadi cubby tp ttp cantik sih"

er_langga "Tembemmmmm"

faridnauval "gendut"

Tapi tak sedikit pula yang tetap memujinya sebagai sosok yang cantik bak bidadari.

mamos_yanti "Manequinn nya cantik bangeet"

julie_chocolate96 "So gorgeous..."

bucheeiskandaryoure absolutely a real life doll!!!

Nah, bagaimana pendapatmu tentang pose Raisa di atas?