Heboh Bintang Film Porno Miyabi ke Bali, Ternyata Perusahaan ini Pengundangnya

SURYA.co.id - Pasar wrapping sticker premium akan kedatangan pemain baru, Foilacar.

Pemain yang mendulang sukses di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Filipina kini mulai merambah Indonesia.

Melalui PT. Karunia Tahta Eka, Foilacar akan mendistribusikan produk mereka ke seluruh Indonesia.

Bali dipilih pertama untuk menjajal market sticker premium yang banyak diaplikasi di supercar, SUV dan juga motor ini.

Menariknya, Maria Ozawa atau lebih dikenal dengan Miyabi yang terkenal sebagai aktris porno didaulat memperkenalkan Foilacar ke publik Bali di Jl, Sunset Road No.104, Seminyak, Kuta (27/11).

Miyabi mengunggah fotonya saat berbikini di tepi kolam renang dan menambahkan tulisan 'Bali', ke akun Instagramnya. Netizen pun heboh.







“Saya yakin Foilacar akan mendulang sukses di Indonesia, karena produk kita memang beda dan benar-benar bagus, we are the best,” ucap Wayne Ramscie selaku President of Foilcar Indonesia

Untuk itu, Foilacar juga memberikan garansi untuk produk mereka.

“Untuk garansi, kita memberikan garansi pemasangan selama setahun dan garansi untuk produk selama tiga tahun,” jelas Kadek Damana, General Manager Foilacar Indonesia.

Lebih lanjut kadek mengungkapkan bahwa Foilacar mampu bertahan selama 10 tahunan jika terpasang.

Untuk wilayah Bali, Foilacar sudah bisa di dapatkan di DK2 Autoshop di Bilangan Muding Batu, Sangian VI No. 19 Kerobokan.