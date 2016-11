Cinta Laura Ikut Mannequin Challenge, Netizen Malah Ledek Cowok di Belakangnya, Kenapa?

SURYA.co.id | SURABAYA - "Virus" Mannequin Challenge (tantangan manekin) seolah menjangkiti artis-artis di Indonesia.

Tak ketinggalan artis Cinta Laura Kiehl yang mencoba tantangan tersebut.

Dalam videonya yang diunggah ke akun Instragamnya, Rabu (30/11/2016) pagi, Cinta yang saat ini berada di Indonesia, bersama kru majalah Elle Indonesia melakukan Mannequin Challenge.

Cinta Laura yang sedang di make up, berdiri mematung bersama tiga make up artist.

Keterangan yang ditulisnya pun cukup singkat. My lovely team at @elleindonesia and I gave in to the Mannequin Challenge. Had such a blast at the cover shoot!

Sementara kru lain berdiri di dekatnya. Video kurang dari satu menit ini pun mendapat reaksi dari netizen.

Nyatanya, netizen cukup jeli melihat video tersebut, dan tahu jika salah satu kru ada yang berkedip matanya.

johnny.orlando.indonesia "Cowo yg make kacamata di belakang cinta ngedip matanya"

ibon_ibon_ibon "Aaahhh ada yg ngedip tuh"

Ada juga netizen yang bosan melihat Mannequin Challenge.