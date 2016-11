VIDEO - Wawancara Chef Marinka di Surabaya, Lihat juga Sambutan Masyarakat

SURYA.co.id | SURABAYA - Hartono Electronic Surabaya menghadirkan para chef populer ke Lenmarc Mall, Jalan Darmo Boulevard, Surabaya, 29 November 2016.

Perusahaan itu menggelar bazar dengan berbagai promo menarik, antara lain diskon 90 persen.

Selain itu juga menggelar acara bertajuk Taste of Surabaya: Home Cooking at Its Best di kompleks LenMarch, Surabaya. Acara itu mendatangkan chef populer.

Chef handal yang didatangkan antara lain, Farah Quinn, Juna.

Video di atas merupakan wawancara dengan Chef Marinka dan Chef Adriano Zumbo melalui fitur Facebook Live.

Sedangkan video di bawah suasana sambutan masyarakat Surabaya.