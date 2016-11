Trend Fashion 2017 Ala Desainer Muda Arva School, Gabungan 4 Tema Sekaligus!

Trend Spring/Summer 2017 ala 41 desainer muda lulusan Fashion Design One Year Program Arva School of Fashion Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA – Koleksi kreatif hasil karya interpretasi empat sub tema tren Spring/Summer 2017 disajikan 41 desainer muda lulusan Fashion Design One Year Program Arva School of Fashion Surabaya.

Empat sub tema tersebut adalah Doted Over, Workforce, Rippled Noise, dan Drowsy Distortion.

Keempat tema tersebut didesain menjadi pakaian ready to wear dengan motif dan detil kreatif.

Koleksi dari sub tema Doted Over memainkan warna dan motif stripes maupun dot sesuai nama tema.

Menggunakan bahan kain linen dan katun, sebagian besar pakaian memiliki warna dasar putih sederhana dengan motif yang berwarna cerah yang menggambarkan generasi muda masa kini.

Selanjutnya koleksi pakaian sub tema Rippled Noise lebih cenderung memiliki warna gelap dengan tampilan layer yang tegas dan flowy.

Pada koleksi sub tema Drowsy Distortion, nampak model dan motif fantasi ditonjolkan pada setiap busana.

Print gambar galaksi pada outer berbahan poliester dan cape panjang berwarna soft pink menyentuh lantai, begitu erat dengan desain fantasi.

Terakhir adalah sub tema Workforce yang diinterpretasikan menjadi koleksi busana muslim yang dipengaruhi gaya berpakaian pekerja pabrik wanita pada 1940-1950an dengan menyajikan gaya dan siluet sesimpel mungkin sesuai kiblat tahun tersebut.

Untuk fashion busana muslim, sang desainer, Ivan Nurul Huda mengatakan koleksi yang ia buat lebih bermain pada warna dengan minim motif atau detil yang berlebih.