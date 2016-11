Gus Ipul Garap Hungaria dalam Misi Dagang

SURYA.co.id | BUDAPEST - Sejumlah negara yang memiliki perwakilan di Surabaya menjadi target utama misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

"Kalau mereka punya perwakilan, berarti serius dalam melihat kita," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam rilisnya yang dikirimkan ke Surya.co.id, Senin (28/11/2016).

Ia mengemukakan itu terkait dengan kunjungan kerjanya ke dua negara Balkan, Polandia dan Hungaria selama sepekan.

Di dua negara itu, delegasi Pemprov Jatim membawa misi dagang dan merintis kerjasama di berbagai bidang.

Di Polandia, Gus Ipul telah menuai hasil kongkret. Sejumlah kesepakatan sudah ditandatangani.

Tahun depan, delegasi pengusaha Polandia akan berkunjung ke Jatim.

Universitas Negeri Surabaya juga sudah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan Gdanks University of Phisical Education and Sport.

Sedangkan di Hungaria, Gus Ipul dan rombongan menggelar pertemuan dengan para pengusaha setempat.

Sama seperti di Polandia, ia melakukan penjajagan untuk meningkatkan perdagangan antarkedua negara, khususnya dengan Jatim.

Tak hanya itu. Gus Ipul dan delegasi juga menyelami kemampuan negeri yang pernah menjadi negara bagian Uni Soviet ini dalam bidang pariwisata.

"Negeri ini tak punya sumber daya alam. Namun mampu mendatangkan 30 juta turis setiap tahunnya," tuturnya.