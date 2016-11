Dua Dosen STIE Perbanas Surabaya Pembicara di MAAP Filipina

SURYA.co.id | SURABAYA - American University of Sovereign nations (ASUN) mengundang dua dosen STIE Perbanas Surabaya sebagai pembicara kunci (keynote speakers).

Prof. Dr. Tatik Suryani dan Dr. Djuwari, M.Hum, keduanya dosen STIE Perbanas Surabaya menjadi pembicara kunci di dalam konferensi internasional

yang diadakan di Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP), di kota Mariveles Bataan,Filipina.

Acara itu digelar selama seminggu pada pekan awal November 2016 lalu.

Tema yang diangkat dalam acara tersebut terkait dengan perdamaian dunia.

Prof. Dr Tatik Suryani, memberikan paparan tentang Kepemimpinan Perguruan Tinggi dan Kewirausahaan. Adapun Dr. Djuwari, M.Hum, menyajikan tema tentang Sistem Pendidikan Global dalam rangka Perdamaian Bangsa-bangsa.

Yang menarik dalam acara ini adalah, sebelum diawali konferensi, semua peserta diajak ke sebuah pulau terpencil, yaitu pulau Corrigidor.

Dalam pulau itu, terdapat banyak gedung-gedung sisa-sisa pembakaran karena peperangan.

Sepanjang pulau tersebut berjajar bangunan hangus dan berantakan. Gedung barak ini sengaja dibiarkan dan tidak ditata ulang. Tidak ada bangunan baru.

"Tidak ada komunitas manusia tinggal di situ. Pokoknya sepi dan penuh cerita tragedi kekejaman perang oleh penjajah di negeri Filipina itu," kata Dr. Djuwari, M.Hum, keduanya dosen STIE Perbanas kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Senin (28/11/2016) .

Kisah perang dunia II