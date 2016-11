Persegres Tampil Full Tim, Pelatih Eduard Tjong bisa Tidur Nyenyak

SURYA.co.id | GRESIK - Rasa optimis dan percaya tampak dimiliki para pemain Persegres jelang lanjutan turnamen Torabika Soccer Championship (TSC) A, melawan Bali United pada Minggu (27/11/2016) di Stadion Petrokimia, Gresik.

Tampilnya dua dua pilar Persegres yakni, Patrick Daniel Da Silva sebagai striker dan Oh Inkyun gelandang diharapkan bisa mendongkat mental para pemain Persegres ker level yang lebih tinggi.

"Akhirnya saya bisa tidur nyenyak, kalau formasi tim lengkap. Menjelang lawan Bali United, jika kemarin saya tidur gelisah terus," ujar Eduard Tjong pada acara jumpa pers, pada Sabtu (26/11/2016).

Eduard Tjong menambahkan, kondisi Oh Inkyun ternyata belum 100 persen pulih dan masih ragu jika diturunkan pada starting eleven.

"Kemungkinan akan saya masukan pada babak kedua, hingga sekarang juga kondisinya masih terus dipantau oleh tim pelatih," imbuhnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Kembali full tim Persegres, membuat Eduard Tjong optimis jika timnya akan menggondol tiga poin dikandang.

Target ini tampaknya tidak terlalu muluk-muluk, karena pada pertandingan sebelumnya mereka sudah kehilangan banyak poin.

"Enam kali kita hilang ketika bermain diluar kandang, hanya satu poin yang kita dapat ini diluar nalar. Jadi paling tidak target enam poin harus kita dapat, jika ingin mencapai target sepuluh besar," paparnya.

Sementara itu Ghozali Muharam Siregar, pemain Persegres mengatakan siap untuk bertarung melawan Bali United, (27/11/2016).

"Kita harus kerja keras dan disiplin, jika semua itu dilakukan maka tiga poin itu akan datang dengan sendirinya," ujarnya.

Head to head kedua tim pada tiga pertandingan terakhir, 01/08/16 Bali United vs Persegres 1-1 28/07/13 Bali United vs Persegres 1-2 03/02/13 Persegres vs Bali United 2-1.

