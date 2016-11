Ternyata Guru Honorer di Pamekasan Hanya Dibayar Rp 500 Ribu per Bulan

SURYA.co.id | PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan terus berusaha menaikkan honorer guru non PNS, terutama yang masuk kategori dua (k2).

Sebab selama ini gaji guru non PNS ini hanya dibayar sebesar Rp 500.000 per bulan.

Rencana kenaikan guru K2 ini besarannya sebesar Rp 250.000 per bulan. Sehingga jika gaji ini guru non PNS ini jadi naik, maka besaran honor yang diterima menjadi Rp 750.000 per bulan.

Hanya saja kapan kenaikan gaji mereka (guru non PNS.Red) ini diterapkan belum bisa dipastikan.

Sebab saat ini legislatif dan eksekutif masih melakukan pembahasan dan digodok sebelum pengesahan APBD 2017.

Ketua DPRD Pamekasan Halili, kepada sejumlah wartawan, Jumat (25/11/2016) mengatakan, pihak legislatif dan eksekutif sudah sepakat untuk menaikkan gaji guru non PNS.

Legislatif sudah memasukkan rencana kenaikan gaji ini RPABD 2017.

“Kami memang menghendaki agar gaji guru mereka dinaikkan. Sementara pihak eksekutif juga setuju, tapi eksekutif masih melakukan pengkajian menyangkut kemampuan anggaran. Dan untuk pembahasan RAPBD ini masih akan dilakukan minggu mendatang,” kata Halili kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Diakui, walau anggaran kali ini lebih lebih kecil dibanding tahun lalu, lantaran terjadinya pemangkasan terhadap sejumlah anggaran, namun Halili berharap dan yakin kenaikan guru non PNS ini lolos, demi membantu mereka yang hanya menggantungkan hidupnya pada gajinya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, yang dimintai konfirmasinya mengatakan, sudah menerima aspirasi dari pihak legislatif yang menghendaki agar gaji guru honorer K2 dinaikkan.

Namun mengingat kemampuan keuangan belum memungkinkan, jadi usulan legislatif belum bisa dipenuhi sepenuhnya.

Namun kata Taufikurrahman, tidak berartii usulan legislatif itu dikesampingkan. Karena untuk semua guru K2 akan mendapat tambahan tunjangan yang akan diikutkan pada jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian.

