Bidik Pengusaha Wanita untuk Genjot Penjualan Sienta

Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Surabaya Reny Widya Lestari (kanan) saat melihat fitur All New Toyota Sienta, Jumat (25/11/2016) di Mercure Hotel, Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Auto 2000 membidik kalangan pengusaha wanita untuk mendongkrak penjualan All New Toyota Sienta.

Ini dilakukan, karena kendaraan multi activity vehicle (MAV) yang nyaman, stylish, aman dan mudah dikendarai ini dinilai cocok untuk kaum hawa.

Head Master Auto 2000 Jatim Plus Iksir Imanuwell Thoubi, mengatakan, besarnya potensi konsumen dari kalangan wanita, karena saat ini banyak wanita yang sudah diberi kebebasan untuk mengendarai kendaraan mereka sendiri.

Baik saat pergi ke kantor maupun ketika menjalankan aktivitas sehari-hari lainnya.

"Nah, dalam memilih kendaraan, wanita cenderung fokus terhadap eksterior dan interior mobil " ujarnya, Jumat (25/11/2016) disela-sela seminar "Speak Up and be Counted", di Mercure Hotel Surabaya, kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Seminar ini digelar Toyota Astra Motor (TAM) dan Auto 2000 bekerjasama dengan AMA dan IWAPI ini dihadir oleh 150 orang pengusaha wanita.

Dengan pertimbangan itu, Sienta, kata Iksir dapat menjadi solusi. Dengan konsep MAV, mobil yang diluncurkan bulan Mei lalu ini sangat nyaman, stylish, aman dan mudah dikendarai.

Desain eksterior, interior, dan fiturnya juga dilengkapi teknologi terbaru.

Selain itu, Sienta juga bisa menjadi kendaraan MPV yang cocok mendukung mobilitas perkotaan, karena punya karakter lincah.

"Itulah yang menjadikan Sienta akan menjadi pilihan utama wanita Indonesia," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).