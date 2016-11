VIDEO - Saat 14 Mahasiswa India Belajar Membatik : Ternyata Sangat Sulit!

SURYA.co.id | SURABAYA - Mahasiswa asal Doon Business School India belajar membatik sekaligus pemasarannya di Dewi Saraswati Batik Galeri, Surabaya, Kamis (24/11/2016).

Kegiatan International Vooperation yang diadakan Magister Manajemen Universitas Airlangga ini dimulai dengan pembuatan batik.

Mereka diberi kain berukuran 50x50 cm dengan pola binatang yang disediakan galeri.

Sebanyak 14 mahasiswa India ini lalu membubuhkan variasi warna pada kain batik tersebut

Krishna Jaiswal (22), mahasiswa tahun kedua Doon Business School India, mengungkapkan, batik layaknya kain tradisional di India.

Di negaranya ada Sari dan Khade, yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari hingga saat upacara keagamaan di India.

Namun, Saer dibuat dengan tenun dan harganya bervariasi.

“Its awesome experience, its difficult to drawing like this,”ungkapnya saat ditemui SURYA.co.id di sela pewarnaan batik.

Menurutnya, kualitas kain juga menentukan harga jual. Kesulitan dan keunikan kain Sari sama halnya dengan Batik, sehingga bisa mengangkat harga jualnya.

“Penempatan kain batik diperlukan di toko-toko yang mudah dijangkau. Jadi masyarakat bisa mudah melihat dna membelinya,”tegasnya.

Mahasiswa magister manajemen, Made Gitanadya (27) menjelaskan, selama ini bekerja sama dengan Doon School India.

Pertukaran budaya dalam setiap kunjungan mahasiswa asing. Batik menjadi bahan yang dikenalkan karena khas Indonesia.

“Agar tahu budaya dan kerajinan asli, kami mengajak mereka merasakan langsung proses membatik. Karena mereka juga ada kain tradisional sari, tapi ditenun. Jadi saling sharing pemasaran produk tradisional,” paparnya.

Lihat keasyikan mahasiswa India itu saat membatik pada video di bawah ini :