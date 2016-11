VIDEO - Rambut Ala Diamond dengan Warna-warna Pastel Trend 2017, Penasaran?

SURYA.co.id | SURABAYA - Pakar tata rambut Surabaya, Arie Hidayat mengeluarkan tren tatanan rambut 2017.

Model potongan itu berupa diamond dengan warna pastel.

Arie beralasan, masyarakat Surabaya rata-rata memiliki warna kulit sawo matang.

Bentuk rambut juga lebih pendek karena Surabaya cenderung panas agar pemilik rambut terlihat lebih segar.

Masyarakat Indonesia menyukai tampilan rambut dengan empat gaya yang selalu tak pernah surut yakni medium, bob, roll dan cuting yang mengarah ke potongan diamond atau menyerupai bentuk batuan mulia tersebut.

Warna-warna seperti baby pink, lavender, blue atau yang memantulkan juga bisa dimasukkan karena menarik saat dipadukan dengan masing-masing potongan rambut.

Potongan rambut yang akan trend di 2017 ini dikenalkan Arie dalam workshop yang bertajuk L’oreal Professional IT Look Fall Winter 2016/2017 di Sheraton Hotel and Tower Surabaya.