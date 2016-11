Lho, Akun Pendiri Twitter Sempat Diblokir oleh Twitter, Ada Apa?

SURYA.co.id | SURABAYA - Akun Twitter milik Jack Dorsey, @Jack, sempat diblokir.

Ironisnya, Dorsey dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO perusahaan yang memblokir akunnya tersebut.

Peristiwa pemblokiran ini ditemukan oleh seorang pengguna Twitter dengan nama Jon Passantino (@passantino).

Pada Selasa (22/11/2016), pukul 17.57 waktu California, AS, dia mengunggah kicauan yang menyebutkan bahwa akun @Jack telah diblokir.

Twitter founder @jack has had his account suspended.

— Jon Passantino (@passantino) November 23, 2016

Namun, pemblokiran tersebut tidak berlangsung lama. Hanya berselang beberapa menit setelahnya, yaitu sekitar 18.15 waktu California, AS, akun @Jack sudah dapat diakses lagi.

Hingga saat ini belum diketahui alasan terjadinya pemblokiran tersebut.

Twitter sendiri belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait hal ini.

Ketika terjadi pemblokiran, jumlah followers @Jack berkurang drastis hingga tersisa 151 akun.

Passantino bahkan sempat bercanda dengan mengunggah sebuah screenshot yang menunjukkan jumlah followers tersebut.

“Teman-teman, sekarang jumlah followers saya lebih banyak dibandingkan @jack,” kicau pria yang aktif sebagai Deputy News Editor di BuzzFeed itu.

Guys, I now have more followers than @jack pic.twitter.com/tgfktdvxCt

— Jon Passantino (@passantino) November 23, 2016

Kini, setelah blokir dibuka, jumlah followers akun @jack pun berangsur normal.

Terlihat bahwa total pengikut akun pendiri Twitter itu sudah mencapai sekitar 3,73 juta orang. (Yoga Hastyadi Widiartanto)