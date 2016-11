Jatim Kirim 310.000 Ekor Sapi ke Jakarta, Alasannya. . .

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 310.000 ekor sapi asal Jatim diekspor ke provinsi lain.

Tujuan utama, adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat serta beberapa provinsi lain di Indonesia.

Plt Kepala Dinas Peternakan Jatim Samsul Arifien mengatakan, ekspor sapi ke provinsi lain yang cukup besar tersebut tak lepas dari banyaknya stok sapi yang dimiliki Jatim.

Tahun 2016, jumlah populasi sapi totalnya mencapai 4,550 juta ekor.

Angka itu naik 283.000 dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,267 juta ekor.

Dari jumlah itu, sebanyak 720.000 disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, Idul Adha, dan dikirim ke luar provinsi.

"Untuk konsumsi masyarakat Jatim 300.000 ekor, perayaan Idul Adha 120.000, dan ekspor ke luar provinsi 310.000 ekor," jelasnya.

Khusus ekspor domestik, hingga bulan Oktober lalu, dari 310.000 yang disiapkan, sebanyak 270.000 ekor sudah berhasil di bawa keluar Jatim.

Sementara pengiriman 40.000 ekor sisanya akan dilakukan dalam dua bulan hingga akhir tahun nanti.

"Tujuan ekspor domestik terbesar sapi kita ya ke DKI Jakarta dan Jawa Barat," kata tegas Samsul, yang juga menjabat Kepala Dinas Perkebunan Jatim ini.

Bulan Desember nanti, pihaknya minta agar pengiriman sapi ke luar provinsi tidak telat.

Agar bisa dipakai memenuhi kebutuhan daging selama perayaan Natal dan tahun baru, yang biasanya meningkat antara 10 - 15 persen.

Sementara untuk konsumsi masyarakat, dengan kebutuhan daging hanya 2,5 kg per kapita per tahun, sementara nasional baru 2,1 kg per kapita per tahun.

Maka setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan daging bagi sekitar 38 juta penduduk Jatim hanya butuh 87.000 ton daging, atau setara 300.000 ekor sapi.

"Makanya, yang kita ekspor ke provinsi lain jumlahnya lebih besar. Dengan stok yang berlimpah ini menjadikan Jatim sebagai penyangga daging nasional," tandasnya.