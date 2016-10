Adu Kreatif Memerangkap Cahaya

Reportase : Imam Nugroho

Pegiat literasi/penikmat fotografi/karyawan swasta di Surabaya

fb.com/imam nugroho

SIAPA yang tidak mengenal fotografi? Hampir setiap orang mengenal seni menangkap obyek dengan cahaya sebagai faktor utamanya.

Seperti diungkap Leonard Missone, fotografer Belgia (1870-1943) berikut ini. Light glorifies everything. It transforms and ennobles the most commonplace and ordinary subjects. The object is nothing, light is everything.

Cahaya mengagungkan segalanya. Ia sanggup mengubah dan memuliakan subjek yang paling lumrah dan biasa sekalipun. Objek bukan apa-apa, karena cahaya adalah segala-galanya.

Tak salah bila fotografer Kompas Kristupa W Saragih dalam workshop Fashion, Beauty & Wedding Photography di Surabaya Town Square 2013 mengatakan, biarkan foto yang bicara. Namun, satu hal yang tak boleh diabaikan adalah sosok di balik kamera itu.

Nah, beberapa pekan ke depan, ajang fotografi Asia Canon PhotoMarathon Indonesia (CPMI) ke-VIII 2016 akan digelar di Surabaya, menyusul Yogyakarta, dan Jakarta.

Ritual menjelang acara ini mulai disiapkan sejak dini oleh seluruh pecinta fotografi baik dalam maupun luar Kota Surabaya. Salah satunya fotografi Road Show CPMI 2016 Tips & Tricks Canon PhotoMarathon Indonesia di Seaphoria Bristo & Louge, Jalan HR Muhammad 17 Surabaya, Sabtu (1/10/2016).

Sebagai calon pemenang CPMI ke-VIII 2016 Surabaya, peserta sangat mengapresiasi positif acara tersebut. Even ini tak hanya mengedepankan unsur lombanya saja melainkan bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam memotret sesuai tema yang sudah ditentukan.

Intinya, pikirkan dan segera lakukan. Demikian paparan Misbachul Munir, pemenang CPMI tahun 2009 di sela-sela kesibukannya sebagai fotografer.

Tip dan trik lainnya adalah tidak membuat foto dengan objek yang sama (duplikasi), kuasai medan sebelum acara, saling mengakurasi dengan sesama peserta dalam menilai foto mana yang layak ditandingkan, dan menyiapkan properti lomba.

Ketika usia talenta Misbachul Munir dalam fotografi terbilang mapan, sangat logis bila ilmunya dititiskan kepada semua fotografer yang rindu prestasi. Terlebih, menjadi inspirasi bagi penulis untuk membaginya dalam tulisan.

Fotografi layak untuk dinikmati. Berkelana ditemani kamera demi sebuah seni dan prestasi. Menulisnya apalagi, meski harus menyusuri jalan sepi yang jauh dari puja puji. Setidaknya, bisa membuat diri dan orang lain menjadi lebih berarti.

Dus, fotografi dan literasi tidak akan pernah mati.