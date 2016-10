Merinding Lihat Konser Musik Klasik di Kampus Universitas Surabaya

SURYA/HABIBUR ROHMAN

HARPA PIRATES - Pemain Harpa Felita Eleonora dan Ferren Louisa menampilkan musik Pirates of Caribbean pada Charity Concert Story of Us di Kampus Ubaya, Jumat (30/9/2016) malam. Acara Psychology of Music XI oleh jurusan Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya) ini juga menyajikan perpaduan musik tradisional dan modern.