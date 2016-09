Zakkie Ajak Cinta Satwa Lewat Karya Seni Fauna

SURYA.co.id | SURABAYA - Keprihatinan terhadap perilaku manusia yang suka berburu satwa, terutama hewan-hewan liar membuat Muhammad Ali Zakkie terusik untuk menuangkannya di atas kanvas.

Karya yang semuanya bertutur tentang hewan itu dipajang di Lobi Artotel Surabaya selama dua bulan sejak Kamis (29/9/2016).

The Mighty Elephant, diakui Zakkie sebagai karya yang perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikannya dibanding lukisan lainnya.

“Melukis gajah itu tidak gampang. Mengekspresikan retakan kulit gajah itu perlu ketelitian tersendiri,” begitu papar pria asal Sidoarjo ini kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Selain gajah, karya lain yang disajikan pada para penikmat seni Surabaya antara lain The American Bison, The Green Eyed Leopard, The Golden Lion, The Playful Chameleon, dan The Royal Parrot.

“Lewat lukisan ini saya ingin menumbuhkan rasa cinta kasih pada satwa, khususnya yang sudah langka karena banyak diburu manusia,” kata Zakkie kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Zakkie berharap para pemburu menghentikan aksi berburu hewan. “Mari kita lestarikan mereka. Itu juga demi keseimbangan lingkungan hidup kita,” tandasnya.