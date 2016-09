Pameran Lukisan Fauna jadi Ajang Silaturahmi Komunitas Penggemar Satwa

SURYA.co.id | SURABAYA - Gelar pameran bertema ‘Fauna’ karya Muhammad Ali Zakkie ini kontan menarik perhatian para penyayang hewan untuk ikut hadir.

Pada Kamis (29/9/2016) malam itu, Pencinta Anjing Samoyed (anjing kutub) dan Owl Lover Surabaya Community gabung dan berbagi pengalaman seputar satwa yang mereka pelihara.

“Saya ke sini mengajak Beni yang umurnya 17 tahun, dan Boy yang baru umur 15 bulan. Saya suka melihara mereka karena bentuknya yang lucu,” kata Devi Ratnasari yang didampingi adiknya, Rissa.

Kesempatan kumpul seperti itu sering dilakukan dua kakak beradik ini. “Ini sekaligus untuk sosialisasi mereka (Samoyed), sambil lihat koleksi Samoyed lainnya,” imbuh Rissa.

Sementara Kurniawan, Ketua Owl Lover Surabaya Community mengaku memboyong teman-temannya untuk meramaikan acara pembukaan pameran lukisan yang berlangsung selama dua bulan tersebut.

Seperti Devi dan Rissa, Kurniawan dan kawan-kawannya pun mengaku acara tersebut sangat bermanfaat bagi mereka untuk saling bertukar pengalaman.

"Apalagi jenis satwa yang kami pelihara berbeda, tentu berbeda pula pengalaman yang dialami. Kesulitan merawat pun berbeda," cetus Kurniawan.

Lukisan Fauna karya Ali Zakkie ini akan dipajang di lobi Artotel Surabaya hingga 29 November 2016.

Ada sekitar enam karya Ali Zakkie yang dipamerkan, diantaranya yaitu The Mighty Elephant, The American Bison, The Green Eyed Leopard, The Golden Lion, The Playful Chameleon, dan The Royal Parrot.

“Lewat lukisan ini saya ingin menumbuhkan rasa cinta kasih pada satwa, khususnya yang sudah langka karena banyak diburu manusia,” kata Zakkie.