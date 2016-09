Kisah Elene Gunawan dari Mataram ke Surabaya untuk Mendalami Ilmu Ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Menekuni profesi yang memang disukai sejak kecil menjadi penyemangat bagi Elene Gunawan.

Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya program Fashion Design and Business (FDB) ini sebenarnya mahir dalam make up artist.

"Sejak kecil dulu sudah suka dengan make up, ya dandan untuk diri sendiri," ujar mahasiswi cantik ini.

Wanita kelahiran Lombok 14 Mei 1996 ini bahkan memanggil guru privat untuk memperdalam belajar make upnya.

"Saat itu masih sekolah SMAK di Mataram," tukasnya.

Selama dua tahun mendalami dan belajar make up, jadilah ia seorang make up artist. Penyuka makanan pedas ini juga membuka kursus make up dan memiliki studio make up di Mataram.

Namun Elene belum puas dan berbangga diri dengan kemampuannya di dunia make up.

Ia sekarang sedang belajar desain fashion.

Ia menilai kedua bidang ini sangat erat dan saling melengkapi. "Saling berhubungan antara make up dan desainer," lanjut pemilik Dehellenag Make Up Studio ini.

Untuk make up, Elene memiliki ciri soft dan tidak terlalu menor. Ia lebih suka make up natural dan tidak tebal.

"Make up seperti ini tidak membutuhkan waktu lama cukup 10 menit selesai," tutur Elene yang berkeinginan setelah lulus di UC akan memperdalam make up lagi.