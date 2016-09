Fadeli Persilakan Investor Garap Lamongan, ini Jaminannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Bupati Lamongan Fadeli melakukan paparan ekonomi bisnis di depan lebih 150 pengusaha yang didatangkan Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Jatim di Hotel Swiss Bell In Tunjungan, Surabaya, Rabu (28/9/2016).

Fadeli memaparkan sejumlah potensi bisnis di Lamongan yang bisa dimanfaatkan para pengusaha untuk investasi.

"Kami sangat terbuka sekali dengan investasi. Silakan tanam usaha di Lamongan, saya akan beri jaminan untuk bisa berkembang," kata Fadeli yang tampil di ajang Bussines Gathering 2016 Kadin Jatim itu.

Fadeli menyebutkan, sekembalinya dari Amerika serikat (AS) awal September 2016 lalu, pihaknya langsung mengaplikasikan cara tanam jagung yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri.

Digandeng dengan perusahaan asal AS, PT Monsanto, pihaknya memaksimalkan industri pertanian dengan komoditi Jagung.

Penggunaan teknologi yang didapatnya ditarget bisa mebingkatkan produktivitas hasil jagung.

"Kami berharap produktivitasnya akan semakin tinggi, dari 5,8 ton per hektare menjadi 100 ton per hektar sehingga dalam tiga hingga lima tahun kedepan produksi jagung Lamongan bisa mencapai 500.000 ton per tahun dari saat ini yang masih sekitar 325.000 ton per tahun," jelas Fadeli.