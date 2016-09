Tim Spektronics ITS Surabaya Kembali Harumkan Nama Indonesia

Tim Spektronics ITS Surabaya saat menerima penghargaan juara 1 dan juara dua ajang Chem-E-Car, Adelaide, Australia, Selasa (27/9/2016).

Spektronics ITS Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Tim Spektronics ITS Surabaya yang berlaga di ajang Chem-E-Car di Universitas Adelaide, Australia membawa kabar gembira, Selasa (27/9/2016).

Mereka mengirim pesan singkat kepada pihak kampus bahwa dua prototipe mereka telah memperoleh juara satu dan juara dua.

"Spektronics 11, bahan bakar Aluminium Air Battery mendapatkan satu Place Race dan Spektronics 12 bahan bakar CaO (Kapur Tohor) dan CO2 (Dry Ice) dan mesin TEG (Thermo Electric Generator), mendapatkan penghargaan Best Economical Car in Chem E Car Indonesia 2016," ungkap Humas ITS, Meilania.

Pada perlombaan, melalui pesan singkat, Tim Spektronics menjelaskan pada protipe Spektronics 12, unggul dalam race competition yang mengadu ketepatan mobil untuk melaju pada jarak tertentu dengan beban tertentu.

Mobil ini hanya memiliki tingkat error 0,1 cm dalam dua race yg dilombakan. Pada race pertama, Spektronics 12 berhasil menempuh jarak 8,2 meter dengan beban mobil 300 ml.

"Jarak tersebut tepat dengan ketentuan panitia, sehingga tingkat error kami 0 cm," jelas Ryan Nurisal, manajer tim Spektronics ITS, melalui pesan tertulis dari lokasi lomba di Convention Center, Adelaide, Australia.

Sedangkan pada race kedua, dengan jarak tempuh 5 meter dan beban mobil 500 ml, Spektronics 12 mencetak tingkat error 0,1 cm.