Pemerintah Beri Sertifikasi Bahasa Inggris Gratis untuk 200 Siswa SMK di Surabaya, ini Tujuannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Siswa SMK dilengkapi dengan berbagai kompetensi. Tak cukup dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di sekolah, tapi juga kompetensi berbahasa Inggris. Targetnya, siswa SMK bisa memiliki nilai tambah ketika bersaing di dunia kerja.

Direktorat Pembinaan SMK memberikan 200 sertifikasi gratis melalui The Test of English for International Communication (TOEIC) berstandar Internasional pada siswa SMK di Surabaya.

Kepala SMKN 1, Bahrun mengatakan, siswa yang memiliki kemampuan atau skill berkomunikasi dengan bahasa Inggris, akan menjadi perhatian tersendiri.

Terutama ketika di dunia kerja, sebab siswa dirasa siap dan mampu berhadapan dengan berbagai tantangan.

“Ini siswa-siswa terpilih dari seleksi yang dapat ikut TOIEC gratis ini,”jelasnya di sela tes online yang dilaksanakan siswa di tiga laboratorium komputer SMKN 1, Selasa (27/9/2016).

Koordinator TOEIC SMKN 1 Siti Romlah mengatakan, ada tiga SMK yang siswanya ikut berpartisipasi dalam tes tersebut, yakni, 40 siswa SMKN 1, 40 siswa SMKN 7, dan 40 siswa SMK Pelayaran Bhakti Samudera.

Romlah menyebut ada 200 siswa yang mengikuti tes tersebut. Pada Kamis (29/9/2016) juga akan ada program serupa yang digelar di sekolah yang berbeda.