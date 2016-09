Gaya Mengaji Remaja Tuban Masa Kini

Reportase : M Nurroziqi

Pegiat literasi/Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya/tinggal di Desa Sugiharjo-Tuban

MINGGU (25/9/2016) pagi, puluhan remaja dari berbagai SLTA se-Tuban kota berkumpul di Masjid Agung Tuban. Salah satu pembimbing mengomando dengan meneriakkan, remaja muslim berkarakter! Riuh dijawab serentak oleh para remaja tadi, “santun, kreatif, berprestasi. Yes! Yes! Yes!

Pengajian Remaja: Pembangunan Karakter itu menghadirkan KH Budi Harjono dari Semarang, menyampaikan tausiah seputar hijrah menuju kebaikan.

Kiat berhijrah itu meliputi, pertama, niat yang kuat. Kedua, pembuktian akan niat tersebut dengan pengalaman dan pengamalan yang wujudnya berupa pelayanan.

Singkatnya, hijrah menuju kebaikan itu harus diawali dengan niat yang kuat. Lalu, perwujudan dari kebaikan itu dinampakkan dalam kesanggupan saling melayani sesama hidup, menjadi rahmatan lil ‘alamin. Ketiga, bersikap jujur di dalam berinstrospeksi diri.

Di sela-sela pengajian, musik rebana dimainkan mengiringi tarian sufi yang digerakkan lima penari sufi asal Semarang dan Tuban.

Selanjutnya, para remaja itu berkumpul membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai sekolah masing-masing. Didampingi guru agama dari masing-masing sekolah, para remaja memperdalam pengetahuan baru dari ceramah agama dengan saling berdiskusi.

Pukul 08.00 WIB, mereka berkumpul kembali menjadi satu, dan acara pengajian ditutup dengan doa bersama.

Pengajian rutin Minggu pagi yang diadakan Pemda Tuban menyasar pelajar SLTA Tuban kota ini memberi ruang khusus para remaja untuk mendalami agama dengan menghadirkan ulama dari dalam dan luar Kota Tuban sebagai narasumbernya.

Tujuannya untuk membentuk pribadi remaja berkarakter baik. Dan untuk mencegah para remaja dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat yang kerap dilakukan di hari-hari libur sekolah.