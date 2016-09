Cerita Eva Celia Tentang Album Terbarunya : Ingin Berbicara Sesuatu yang Positif!

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah sukses lewat dua single Reason dan Against Time, Eva Celia akhirnya bernafas lega karena debut albumnya yang bertajuk And So It Begins segera menyusul dirilis.

Dua tahun memang terbilang lama, tapi Eva mengaku begitu menikmati proses yang dijalani untuk menyelesaikan album ini.

Menurut Eva, itu demi menemukan formula serta pesan yang ingin disampaikan lewat musiknya.

“Single pertama, Reason yang rilis awal 2015 benar-benar membawa aku untuk fokus di musik,” begitu kata anak dari pasangan Indra Lesmana-Sophia Latjuba ini.

Tetapi, dalam perjalanannya Eva mengaku sempat terjebak stagnan dalam mendapatkan inti dari sesuatu yang ingin dia sampaikan lewat musiknya.

“Aku mau menyampaikan suatu hal tetapi belum menemukan arah yang tepat yang akhirnya memang harus aku tentukan dulu secara besar, album ini akan berbicara tentang apa nantinya,” paparnya.

Tidak setengah-setengah, Eva Celia bisa dibilang turun langsung di setiap titik perjalanan debut album And So It Begins ini.